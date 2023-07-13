صفاء النجار: "طوكيو قبل وبعد " يعبر عن الثقافة اليابانية فى قلب القاهرة

قالت الإعلامية د. صفاء النجار إن معرض طوكيو قبل وبعد أقيم في متحف أحمد شوقي بالجيزة وانتهي منذ أيام، موضحة أن معرض "طوكيو قبل وبعد " يعبر عن الثقافة اليابانية في قلب القاهرة.

وأضافت صفاء، خلال تقديم برنامج "أطياف"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم، أن المعرض كان يضم نحو 80 عملا من مختلف الأعمال للعديد من المصورين الذين قاموا بالتقاط صور لمدينة طوكيو عاصمة اليابان في الفترة ما بين 1930 إلى عام 1940.

وأشارت إلى أن د. سيد فيلفل واحد من أشهر وأعظم الخبراء في الشئون الإفريقية وعميد معهد الدراسات الأفريقية الأسبق، والحائز علي جائزة الدولة التقديرية هذا العام، وكان له دور في المعرض.