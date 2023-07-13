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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قناة الناس| أماني الشريف: المشروبات الغازية تدمر صحة الإنسان (فيديو)

الدكتورة أماني الشريف
الدكتورة أماني الشريف

حذّرت الدكتورة أماني عبدالله الشريف، عميد كلية الصيدلة للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، من استبدال مياه الشرب بالمياه الغازية، لافتة إلى أن المياه الغازية تحتوي على سكريات وألوان ومواد حافظة، وكلها تعتبر خطر على صحة الإنسان، لأنها تعتبر مياه جرى تلويثها.

وتابعت "الشريف"، اليوم الخميس، خلال برنامج “البيت”، المذاع عبر قناة الناس: “لازم نشرب المياه قبل كل وجبة، وأول ما أصحى من النوم ويفضل عصر ليمون عليها لأنها تعمل على عمل ليونة لكل أعضاء الجسم، وتعمل أيضا على تنظيف الجسم من السموم”.

واستكملت: “لا يفضل شرب المياه قبل النوم، لأن حيوية الجسم تكون قليلة، كمان تعمل على إن الإنسان يقلق للتبول ليلا، فيجب توزيع المياه على مدار اليوم من الصباح وقبل الوجبات، وعلى مدار اليوم حتى تصل إلى 8 أكواب”.

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

 

قناة الناس المشروبات الغازية البيت صحة الإنسان

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