مع انطلاقه.. خبير: مهرجان العلمين أحدث أدوات الدولة لتنشيط السياحة وجذب الاستثمارات

انطلقت أمس أولى فعاليات مهرجان العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، والذي سيستمر طوال موسم الصيف وحتى يوم 26 أغسطس 2023 ليقدم تجربة صيفية فريدة.

وتعد مدينة العلمين الجديدة هي واحدة من أهم مدن الجيل الرابع المستدامة والتي يتنبأ لها بجذب الاستثمارات كونها أبرز المدن السياحية في منطقة الشرق الأوسط.

- سياحة المهرجانات تجذب استثمارات جديدة في المنطقة

الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، يرى أن سياحة المهرجانات هي إحدى أنواع السياحة التي تستهدف الدولة تنميتها خلال الفترة المقبلة، وبالفعل بدأت الدولة أولى خطواتها في هذا الطريق عن طريق افتتاح مهرجان مدينة العلمين الجديدة لجذب الوافدين والسياح إليها.

وأضاف الخبير الاقتصادي، بأن تكون مدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي هي عاصمة صيفية جديدة تضاهي المدن السياحية العالمية، كما أن الخطى التي تأخذها الدولة في سبيل جذب الاستثمارات الجديدة، وتنشيط السياحة على مستوى كل القطاعات هو جهد واضح ويستحق الثناء.

ويضيف الخبير الاقتصادي أن سياحة المهرجانات تسعى الدولة الى تنميتها وتعظيم الاستفادة منها على المستوى الدخل والاقتصاد، وذلك بجانب أنواع السياحة التقليدية الأخرى مثل السياحة الثقافية والدينية والعلاجية والبيئية وغيرها من الأنواع الأخرى التي تأتي مصر في مصاف أولى تلك الدول السياحية بأنواعها.

- الشباب الفئة الأبرز التي تنجذب لسياحة المهرجانات

ويؤكد الخبير الاقتصادي أن هناك فئة كبيرة تنجذب إلى سياحة المهرجانات وعلى رأسهم الشباب، فهذه الفئة تنجذب أكثر إلى السياحة التي تعتمد على المهرجانات والحفلات التي تتماشي مع ذوقهم وعمرهم سواءً كانوا مصريين أو يحملوا جنسيات أخرى، مثل مهرجانات السينما أو المهرجانات الرياضية أو التسوق وجميعها تدعم السياحة وتدر دخل للاقتصاد القومي للبلاد.

من بين الأنشطة الترفيهية المتوافرة في المهرجان: