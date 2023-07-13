الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية
أعلنت إدارة شئون الوافدين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لقبول الطلاب الوافدين في الجامعات المصرية، وهي التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات وجاءت كالتالي:
الطب 75%، طب الأسنان 70%، الصيدلة 70%، العلاج الطبيعى 65%، الطب البيطرى 65%، الهندسة 65%، التخطيط العمرانى 65%، فنون جميلة "عمارة" 65 %، الزراعة “هندسة زراعية” 65%، الحاسبات والمعلومات 65%، العلوم 55 %، العلوم الصحية 55%، علوم الثروة السمكية والمصايد 55% البنات للعلوم 55 %، الفنون التطبيقية 55%، الاقتصاد والعلوم السياسية 75%، الإعلام 70%، الألسن 55%، باقى الكليات 50% .
ووفقاً لإحصائية وزارة التعليم العالى، شهدت منظومة الطلاب الوافدين في مصر زيادة أعداد الطلاب الوافدين، خلال العام الجامعى 2022 /2023، حيث وصل عدد الطلاب الوافدين المتقدمين للمرحلة الجامعية الأولى 34403 طلاب ونفذ منهم 25870 طالبًا بنسبة تنفيذ تصل إلى 75%، وارتفع عدد الطلاب الوافدين المتقدمين لمرحلة الدراسات العليا ليصل إلى 6001 طالب.
وفي سياق آخر يتم بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 للتقديم بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبار القدرات يوم السبت المقبل الموافق 15 يوليو ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 20 يوليو الجاري.