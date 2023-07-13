خبير اقتصادي: تطوير مصانع الغزل والنسيج خطوة نحو تحقيق الاستدامة بالقطاع

قال الخبير الاقتصادي الدكتور خالد العتر، إن تطوير مصانع الغزل والنسيج من شأنها توفير فرص التدريب والتطوير من خلال برامج تدريبية وتطويرية للعمالة المحلية، مما يساهم في رفع كفاءة العمالة ومستوى المهارات التقنية، مما يعود بالفائدة على المصانع ويساهم في تطوير القوى العاملة.

وأكد “العتر” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن من الآثار الايجابية هو حماية البيئة حيث يمكن تطوير المصانع لتكون أكثر استدامة من خلال استخدام التكنولوجيا النظيفة وتحسين ممارسات إدارة النفايات واستخدام الموارد الطبيعية بشكل فعال، الأمر الذي يقلل من التأثيرات البيئية السلبية ويعزز الاستدامة في القطاع.

وأوضح أن من الآثار الايجابية هو تعزيز الصناعات التابعة حيث يمكن أن يؤدي تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر إلى تعزيز الصناعات التابعة والقطاعات المرتبطة، على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي زيادة الإنتاج والطلب على الأقمشة إلى نمو صناعة الخياطة والملابس وقطاع تجارة التجزئة. هذا يخلق فرص أعمال إضافية ويعزز تنوع الاقتصاد.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن أبرز الآثار الايجابية تحسين التوزيع واللوجستيات حيث أن تطوير المصانع يتطلب تحسين البنية التحتية ونظام النقل واللوجستيات، مما يعزز من كفاءة وسرعة توزيع المنتجات ويقلل من التكاليف اللوجستية، مما يعزز التنافسية وتوفير المزيد من الفرص التجارية.

وأوضح أن تعزيز الابتكار التقني يمكن أن يحفز تطوير مصانع الغزل والنسيج الابتكار التقني والبحث والتطوير في القطاع. قد يؤدي ذلك إلى ابتكارات جديدة في مجال المواد الخام والتصنيع والتصميم، مما يعزز التنافسية العالمية ويجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأوضح أن تطوير مصانع الغزل والنسيج في مصر يمكن أن يحقق مجموعة متنوعة من الآثار الإيجابية على الاقتصاد والمجتمع.