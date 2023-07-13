وزير الرياضة: نشهد بداية عودة للكرة الطائرة المصرية مرة أخرى

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وبحضور حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، وذلك لبحث استعدادات مصر لاستضافة بطولة إفريقيا لرجال الكرة الطائرة خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 12 سبتمبر، والمؤهلة لكأس العالم.

عبّر وزير الرياضة عن سعادته بعودة الكرة الطائرة إلى منصات التتويج ومستوياتها السابقة، مشيرًا إلى أنه يعمل على وضع خطة مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة لعودة الانجازات والبطولات والارتفاع بمستوى اللاعبين في جميع المنتخبات لتعود أفضل مما كانت عليه في الماضي.

وفي مكالمة هاتفية، تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع لاعبي المنتخب الوطني للشباب المشارك في بطولة العالم للكرة الطائرة، حيث عبّر وزير الرياضة عن سعادته بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب، حيث تمكّنوا من الفوز على المكسيك وأمريكا، ولكن تغلّبت التشيك اليوم على المنتخب بنتيجة 3-1، ليواجه المنتخب المصري منتخب كندا في مباراة تحديد المركز الحادي عشر والثاني عشر.

وأكد وزير الرياضة أن لاعبي منتخب الشباب قدموا أداءً جيدًا خلال مشوارهم في البطولة، مشيرًا إلى أنه يدعم منتخب الشباب بكل قوة ويتوقع منهم الفوز في مباراة كندا القادمة والحصول على المركز الحادي عشر.

ومن جانبه، قدم المهندس ياسر قمر الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة المبذولة في مساندة الاتحاد المصري للكرة الطائرة للنهوض مرة أخرى بالكرة الطائرة، وأيضًا للعمل على تذليل كل العقبات التي قد تعوق مسيرة التنمية في الكرة الطائرة.

وأوضح أن الكرة الطائرة تشهد ارتفاعًا كبيرًا في مستوى لاعبي المنتخبات، حيث طلب المنتخب البرازيلي للشباب استضافة لاعبي المنتخب لإقامة معسكر ومباريات ودية بين المنتخبين، وذلك بسبب قوة المنتخب المصري والأداء العالي الذي يقدمونه.