ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين عام "حماة الوطن": مصر تقود دول الجوار لحل المشكلة السودانية

اللواء طارق نصير
اللواء طارق نصير

أشاد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر دول الجوار الذي يعقد بالقاهرة ورؤية مصر في حل هذه القضية.

وأكد نصير أن مصر حريصة كل الحرص على استقرار دول الجوار وازدهار شعوبها وهذا نابع من رؤية مصر على مر التاريخ في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن مصر منذ اندلاع الصراع في السودان، وهي حريصة كل الحرص أن تحل هذه القضية من خلال الأشقاء السودانيين أنفسهم وعدم تدخل أي قوة خارجية، لذا دعت إلى هذا المؤتمر ودعوة كل الأطراف لحل هذه الأزمة ووقف التصعيد الذي يقضي على الأخضر واليابس بالسودان، ولا يستفيد منه إلا القوى الطامعة في مقدرات هذا البلد الشقيق وثرواته والذي ترتبط به مصر ارتباط الدم في العروق من خلال نهر النيل.

وثمّن نصير القادة الأفارقة بتلبيتهم دعوة الرئيس السيسي لحضور هذا المؤتمر الذي يؤكد حرص جميع دول الجوار لحل هذه الأزمة لتجنيب الشعب السوداني ويلات الحرب والحفاظ على وأمن واستقرار المنطقة.

وطالب النائب كل القوى السودانية بالاحتكام لصوت العقل وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو أي مغنم من أجل صالح السودان حتى ينعم شعبه بازدهار وطنه والاستفادة من ثرواته.

الأطراف السودانية الأمن القومي الإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية النائب اللواء طارق نصير امين عام حزب حماه الوطن حزب حماة الوطن

الأكثر قراءة

رصاصة "ماكس" هشمت جمجمة "مكاوي".. حكاية "الجنازة المهيبة" في كرداسة

شهيرة النجار تكشف مفاجأة عن صورة إيمان البحر درويش الصادمة

فريسة العشق.. "منة" سقطت في شباك سائق توك توك حول حياتها لجحيم

بالأسماء.. أغلى 5 لاعبين في القمة 126 بين الأهلي والزمالك

أصحاب المحال المحترقة بعين شمس للنيابة: خسرنا مئات الآلاف من الجنيهات

العثور على جثة شاب بأحد شوارع التجمع الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى