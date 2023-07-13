أمين عام "حماة الوطن": مصر تقود دول الجوار لحل المشكلة السودانية

أشاد النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح مؤتمر دول الجوار الذي يعقد بالقاهرة ورؤية مصر في حل هذه القضية.

وأكد نصير أن مصر حريصة كل الحرص على استقرار دول الجوار وازدهار شعوبها وهذا نابع من رؤية مصر على مر التاريخ في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وأضاف أن مصر منذ اندلاع الصراع في السودان، وهي حريصة كل الحرص أن تحل هذه القضية من خلال الأشقاء السودانيين أنفسهم وعدم تدخل أي قوة خارجية، لذا دعت إلى هذا المؤتمر ودعوة كل الأطراف لحل هذه الأزمة ووقف التصعيد الذي يقضي على الأخضر واليابس بالسودان، ولا يستفيد منه إلا القوى الطامعة في مقدرات هذا البلد الشقيق وثرواته والذي ترتبط به مصر ارتباط الدم في العروق من خلال نهر النيل.

وثمّن نصير القادة الأفارقة بتلبيتهم دعوة الرئيس السيسي لحضور هذا المؤتمر الذي يؤكد حرص جميع دول الجوار لحل هذه الأزمة لتجنيب الشعب السوداني ويلات الحرب والحفاظ على وأمن واستقرار المنطقة.

وطالب النائب كل القوى السودانية بالاحتكام لصوت العقل وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو أي مغنم من أجل صالح السودان حتى ينعم شعبه بازدهار وطنه والاستفادة من ثرواته.