إزالة 96 تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21 لإزالة التعديات الجاري تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة ،من خلال إزالة كافة صور التعديات.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة،والذي تضمن الإشارة إلى أنه قد تم أمس إزالة 13حالة تعد على مساحة 16 قيراط أرض زراعية ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 96 حالة تعد منها ( 73حالة تعد مباني على مساحة 9297 متر+ 23حالة زراعة على مساحة فدان).

يذكر أن الموجة الحالية"21" من حملات الإزالة،قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19مايو 2023 ،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعد "مبان وزراعة"، واستكملت بالمرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو 2023 وحتى 16 يونيو الماضي، وتم خلالها إزالة 375 حالة تعد، وتختتم بالمرحلة الثالثة التي بدأت السبت الماضي 8 يوليو وتستمر حتى 28 من نفس الشهر.