إصابة 17 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص على الصحراوي الغربي

أُصيب 17 شخصًا بينهم أطفال، بإصابات بين جروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، بسبب انفجار أحد إطارات السيارة أثناء سيرها على الطريق، واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الغربي، بمنطقة جرزا أمام كافيتريا الأرزاق بالله، إتجاه القاهرة، مما أسفر عن إصابة 17 شخصًا.



ودفع مرفق إسعاف الفيوم بـ7 سيارات إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة لتشخيص إصاباتهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.