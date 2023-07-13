بالأسماء.. 25 شركة تتأهل للمرحلة التسابقية فى برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدى

شهدت حلقة نهائي مرحلة التصفيات الأولية من برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي على قناة ON، منافسات شرسة وسط أحداث مليئة بالتشويق والإثارة، وذلك بعد مثول معظم الشركات القادمة من حلقة الإسكندرية، والمنصورة، والمنيا، والقاهرة، أمام لجنة تحكيم التصفيات، في التصفيات الأولية لاختيار 25 شركة هي الأكثر قوة وتأثيرًا من الناحية الاستثمارية ومن جهة الاستدامة، وأيضًا حل مشاكل قائمة بالفعل في المجتمع وتسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.

وانتابت المتسابقين لحظات حبس للأنفاس مع تزايد التوتر ومثلوهم أمام نفس اللجنة، لكن بأسئلة أكثر عمقًا وتحديدًا وشمولًا لجوانب كثيرة.

المثير في الحلقة أن تصاعد الأحداث كان غير متوقع وعلى مدار أكثر من ساعة ونصف الساعة كان كثير من الشركات في بادئ الحلقة تعتقد أنها اقتربت من النجاح، لكن شدة التنافس جعلت الشركات في صراع وبعضها أقصى أخرى كانت تعتبر أن فوزها بات وشيكًا.

وفي نهاية الحلقة، تم حسم شركتين ستخوضان المرحلة التسابقية الأكثر صعوبة وهي مرحلة الحلقات التسابقية في الاستديو، التي تديرها لميس الحديدي، وسيتسابق فيها كل حلقة 3 مشروعات أمام لجنة تحكيم مختلفة سيتم الإعلان عن أعضائها قريبًا.

قائمة الشركات:

1- ميديكس

2- ڤي لينس

3- سبرنتس

4- إكستراكتور كو

5- مدرستي

6- چيلاتي

7- طازة ستور

8- أيون أنوڤيشن

9- كوفي آند كريم

10- فلاش

11- تصميمك

12- آب أساب

13- كاش ناو

14- كليندو

15- سوبر پي

16- ڤي لابي

17- مزنة

18- عطلانة

19- بيت مصر

20- بوصلة

21- زيد

22- سيتر

23- ميسيليوم

24- ريسيتي

25- يلا ميشن

يُضاف إلى هذه القائمة، خمس شركات حصدت كارت الفرصة الذهبية الذي أتاح لها تجاوز المراحل اللاحقة وصولًا للمرحلة التسابقية جنبًا إلى جنب مع قائمة الـ25 شركة السابقة.

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي: "انتظرونا في الأسبوع المقبل في أولى الحلقات التسابقية في أقوى 30 شركة تم اختيارها من بين آلاف الشركات".

ووجهت رسالة للشركات التي لم تستطع مواصلة التسابق قائلة: "أنا سعيدة أن البرنامج هذا العام استطاع أن يجوب بقاع مصر، وأن يبحث عن شباب لديهم حل وفكرة، وسعيدة أننا سنقدم فرصة لشباب لم تكن لديهم الفرصة وأننا بوسعنا منحهم الفرصة لتحقيق حلمهم".

يذكر أنه في حلقة التصفيات النهائية الأولية، لا تمنح لجنة التحكيم تصويتًا بفرصة أو بفرصة ثانية، ولكن يخضع التحكيم فيها لمنح قيم عبارة عن درجات ومحصلة الدرجات كمجموع كلي 500 درجة بواقع 100 درجة لكل عضو من أعضاء لجنة التحكيم وتكون محصلة ما حصل عليه المتسابق هو مجموعة كل درجة لكل عضو وبناء عليها يحدد الترتيب.

وتتكون لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" من خبراء الاستثمار فى الشركات الناشئة، وهم: "حسن منسى، مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين، المدير الإقليمى فى صندوق جلوبال، سارة عنان، خبيرة الاستثمار فى فانشر سوق فى مصر ومحمد الدلال، الرئيس التنفيذي لقمة تكنى أكبر فاعلية ريادة أعمال فى الشرق الأوسط، ومحمد حمزة، خبير إطلاق شركات ناشئة".

"الفرصة" مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في تمام التاسعة مساء على قناة ON.