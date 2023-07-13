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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة شاب بأحد شوارع التجمع الأول

جثة
جثة

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب في أحد الشوارع بمنطقة التجمع الاول، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة .

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة اخطارًا من قسم شرطة التجمع الاول بلاغًا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، تبين العثور على جثة شاب يدعى «زين علاء» في العقد الرابع من العمر.

وبالفحص تبين أنَّه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين خلو الجثة من ثمة أصابات ظاهرية، وبتفتيش ملابس المتوفي عثر بداخلها على كل متعلقاته الشخصية.

وتمّ تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

مباحث القاهرة العثور على جثة شاب منطقة التجمع الأول قسم شرطة التجمع

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