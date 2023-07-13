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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقدم مختلف الخدمات للمواطنين.. مجلس الوزراء يشيد بمنظومة الشكاوى في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أشاد التقرير الشهري لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، بجهود محافظة قنا المتميزة في تلقي الشكاوى وسرعة الاستجابة لها ، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال شهر يونيو الماضي.

وتوجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالشكر لجميع المسؤولين، الذين يسارعون إلى تقديم مختلف الخدمات للمواطنين، ويبذلون جهودا كبيرة لحل مشكلاتهم، مؤكدا حرصه على متابعة هذا التقرير بشكل دوريّ، للتأكد من سرعة التفاعل مع الشكاوى التي يتم رصدها من خلال المنظومة.

كما أشاد "مدبولي"، بالجهود المبذولة من فريق عمل منظومة الشكاوى بمحافظة قنا ، في رصد ومتابعة الشكاوى، والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة في كل القطاعات للعمل على حلها.

يُذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية استقبلت ورصدت 108 آلاف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر يونيو ، وكان أداء الوزارات والهيئات وبعض المحافظات متميزا فى الاستجابة لها وكان من بين تلك المحافظات، محافظة قنا.

استجابة الجهات الحكومية استجابة إستقبالهم استقبلت استغاثة

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