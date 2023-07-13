ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أبى أحمد يشكر الرئيس السيسى: قمة اليوم ممر لحل أزمة السودان

أبى أحمد رئيس وزراء
أبى أحمد رئيس وزراء إثيوبيا

أعرب أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. وقال: "كنت أرجو أن نتقابل للتحدث عن أمور التنمية، وبالطبع لفعل ذلك يجب أن ننظر للنزاعات الموجودة".

وأضاف أحمد، خلال كلمته بقمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "السودان ينزف ورغم احتفالنا في عام 2020 ببداية جديدة للديمقراطية، ولكن تلاشت هذه الفرحة في السودان، ونشهد اليوم نزاعًا عسكريًا عنيفًا ومدمرًا لكل شيء".

وتابع: "أتمنى ألا نترك الأمور تتدهور بشكل أكبر، ويجب علينا احتواء النزاع".

وواصل: "الآثار المترتبة على النزاع في السودان استشعرتها دول الجوار بسبب موجات النزوح، وستزيد المعاناة إذا لم يتم احتواء الصراع"، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لعقد تلك القمة التي تسهم في حل أزمة الصراع العنيف في السودان.

ولفت أبي أحمد إلى أن قمة دول جوار السودان لا بد أن تنضم إلى الآليات والمبادرات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، والتي توجد ممرات وقنوات لإنجاح جهود حل الأزمة بالسودان.

وأوضح: "إثيوبيا تدعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام، ويجب أن يكون هناك حوار يساهم في استقرار السودان، ولا بد أن يكون هناك تنظيم لعملية انتقالية للوصول إلى السلام في السودان". 

آبي أحمد إثيوبيا السودان مصر والسودان حرب السودان قمة دول جوار السودان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يضع تصور مصر النهائى لخروج السودان من أزمته

وزير التعليم يعلن موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

غرق تاجر مخدرات فى النيل بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بميت غمر

قائمة أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالشركات

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

رئيس إريتريا: المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية فرصة سانحة لتحقيق الاستقرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى