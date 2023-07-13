أبى أحمد يشكر الرئيس السيسى: قمة اليوم ممر لحل أزمة السودان

أعرب أبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، عن امتنانه للرئيس عبدالفتاح السيسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. وقال: "كنت أرجو أن نتقابل للتحدث عن أمور التنمية، وبالطبع لفعل ذلك يجب أن ننظر للنزاعات الموجودة".

وأضاف أحمد، خلال كلمته بقمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي: "السودان ينزف ورغم احتفالنا في عام 2020 ببداية جديدة للديمقراطية، ولكن تلاشت هذه الفرحة في السودان، ونشهد اليوم نزاعًا عسكريًا عنيفًا ومدمرًا لكل شيء".

وتابع: "أتمنى ألا نترك الأمور تتدهور بشكل أكبر، ويجب علينا احتواء النزاع".

وواصل: "الآثار المترتبة على النزاع في السودان استشعرتها دول الجوار بسبب موجات النزوح، وستزيد المعاناة إذا لم يتم احتواء الصراع"، موجهًا الشكر للرئيس السيسي لعقد تلك القمة التي تسهم في حل أزمة الصراع العنيف في السودان.

ولفت أبي أحمد إلى أن قمة دول جوار السودان لا بد أن تنضم إلى الآليات والمبادرات التي يقودها الاتحاد الإفريقي، والتي توجد ممرات وقنوات لإنجاح جهود حل الأزمة بالسودان.

وأوضح: "إثيوبيا تدعو لوقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام، ويجب أن يكون هناك حوار يساهم في استقرار السودان، ولا بد أن يكون هناك تنظيم لعملية انتقالية للوصول إلى السلام في السودان".