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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ثقافة المنوفية" تنظم 36 نشاطا ثقافيا وفنيا خلال يوليو

أنشطة توعوية وثقافيه
أنشطة توعوية وثقافيه

قال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إن الإدارة العامة لثقافة المنوفية تقوم بتنفيذ 36 نشاطا ثقافيا وفنيا متنوعا بمختلف المواقع الثقافية بنطاق المراكز والمدن خلال شهر يوليو 2023.

وأوضح مدير مديرية الثقافة أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية، فقد تم التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم حزمة من البرامج الثقافية والفنية المتنوعة في مجالات المسرح والعروض الفنية وعدد من الندوات الثقافية والأدبية وأمسيات فكرية وإبداعية لعرضها على المسارح  من الساعة 11 صباحا وحتى التاسعة مساءً  بهدف إثراء الوجدان الثقافي، ومنها ندوة بعنوان "دور الشباب في التنمية المستدامة" ببيت ثقافة قويسنا، وعرض فنى لفرقة المنوفية للموسيقى العربية بقصر شبين الكوم، ومحاضرة بعنوان "اليوم العالمى للسكان ببيت ثقافة سنتريس، وندوة بعنوان "كيفية الحفاظ على مياه النيل من التلوث" ببيت ثقافة قويسنا، ومحاضرة بعنوان "الإرهاب وثقافة التطرف" بمكتبة رملة الأنجب، وحلقة حوارية بعنوان " الهجرة وبدء التاريخ الهجرى " ببيت ثقافة بركة السبع ، ومحاضرة بعنوان " القضية السكانية وارتباطها بالتنمية " ببيت ثقافة الباجور وغيرها من الندوات والمحاضرات الهامة التي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الشباب والنشء لإكسابهم الخبرات والمعلومات الهامة .

هذا وأشاد محافظ المنوفية بالدور الحيوي والرائد لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة ، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والتي تستهدف بناء مجتمع يقوم مفرداته على أسس من الوعي والمعرفة.

ويتم ذلك فى ضوء الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الثقافة والفنون من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الثقافية للارتقاء بالذوق العام وتشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين. 

ارتباطها الإدارة العامة ل التنسيق مع الجهات المعنية الثقافة والفنون التنمية المستدام الثقافية والفنية الثقافة والفن الجهات المعنية التيسيرات التنمية المستدامة

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