محافظ القليوبية يبحث آخر مستجدات تنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب

ناقش اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مع المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، آخر المستجدات ونسب تنفيذ مشروعات محطات الصرف الصحي الجاري تنفيذها في مراكز وقرى المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي ينفذها الجهاز التنفيذي وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة.

وأكد المحافظ على متابعته المستمرة للأعمال الجارية في كل المشروعات بالقطاعات الخدمية المختلفة، من خلال جولاته الميدانية المستمرة وتكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالمرور الدوري على المشروعات.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والمهندس خالد عبدالعزيز، مدير الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية.

وناقش المحافظ تذليل العقبات وتلافي الملاحظات لسرعة استكمال تسليم وتشغيل شبكات مشروعات الصرف الصحي بشكل متكامل، حيث تم الاتفاق على إدراج الجهاز التنفيذي مشروعات جديدة لمياه الشرب منها محطة مياه ميت العطار بمدينة بنها بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، بالإضافة إلى توسعات محطة الزراعة بمدينة بنها بطاقة 30 ألف م3/ يوم، لتصبح 80 ألف م3/ يوم، والبدء في تنفيذ توسعات محطة مياه باسوس بالقناطر الخيرية بطاقة 10 آلاف م3/ يوم، واستكمال إجراءات استلام أرض محطة مياه أبوالغيط بالقناطر الخيرية بطاقة 30 ألف م3/ يوم، وتوفير التمويل اللازم لإنشاء محطة مياه المنيرة بالقناطر الخيرية، مع قيام المحافظة بتوفير الأرض بطاقة 20 م3/ يوم.

كما استعرض الاجتماع المشروعات الجاري تنفيذها لتحسين خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لمواطني القليوبية، وهي محطة مياه المنشأة الكبرى بكفرشكر بطاقة ٤٥ ألف متر٣/ يوم، والمخطط الانتهاء في نهاية العام المالي الحالي ومحطة مياه شبلنجة الجاري تنفيذها بطاقة 17 ألف م3/ يوم، والمقرر الانتهاء منها في 30 سبتمبر المقبل، كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة مشروعات الصرف الصحي الجاري العمل بها والاتفاق على سرعة الانتهاء منها.

ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من مشروعات صرف صحي بقرية الشموت وبعض مناطق قرية بطا، بالإضافة إلى منطقة الفيلات بمدينة بنها، بالإضافة إلى توفير الاعتماد المالي لتنفيذ محطة مياه كفرالجزار بمدينة بنها بطاقة ١٠ آلاف متر٣/ يوم بعد استكمال إجراءات استلام أرض المحطة من هيئة التنمية الزراعية.

وأشار محافظ القليوبية إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر كل الجهود بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لسرعة نهو الأعمال بكل المشروعات، والعمل على إزالة أي معوقات تواجه التنفيذ أو التسليم وفقًا للاشتراطات والمعايير الفنية لسرعة دخولها الخدمة، وتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية وتحسين جودة الحياة حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات.