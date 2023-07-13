تنطلق في فعاليات مهرجان العلمين اليوم.. كل ما تريد معرفته عن سباق "ترايثلون"

تنطلق اليوم أولى فعاليات مهرجان العلمين الحدث الفني والترفيهي والرياضي الأكبر في الشرق الأوسط، المقام في مدينة العلمين الجديدة، والذي يستمر طوال موسم الصيف ليقدم تجربة صيفية فريدة من نوعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، حتى يوم 26 أغسطس 2023.

تبدأ فعاليات المهرجان ببطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي، كما سيقام سباق "ترايثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية، وسيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، فضلا عن إقامة البطولة العربية للجودوعلى هامش أحداث المهرجان.

وتوضح "الدستور" أبرز المعلومات عن سباق "ترايثلون".

- الترايثلون لعبة مكونة من 3 رياضات، "السباحة وركوب الدراجات بالإضافة إلى الجري"

- يقوم اللاعبون فى هذه الرياضة بالسباحة لمسافة 1.5 كيلو متر.

- بعد ذلك يقوم اللاعبون بركوب دراجات والسير بها لمسافة 40 كيلو متر، ثم بعد ذلك الركض والجرى بمسافة 10 كيلو متر حيث يفوز الشخص عند إنهاء السباقات خلال ساعة و50 دقيقة.

- بداية ظهور الترياثلون وتطورها تمت فى أوائل القرن العشرين.

- كانت أول مسابقة مسجلة من هذه الرياضة فى عام 1901 فى المدينة الفرنسية جوينفيل لو بونت.

- بعد ذلك أقيمت العديد من المسابقات التى كانت تحمل نفس الاسم والتى اشتهرت بالسباقات الثلاثة ومن أهمها مسابقات عام 1934 التى أقيمت فى مدينة لاروشيل الفرنسية والتى كانت تحتوى على ثلاث سباقات الأول السباحة عبر القناة لمسافة 200 متر، ثم السير بالدراجات حول ميناء لاروشيل لمسافة 10 كيلو متر، وبعد ذلك الركض لمسافة 1.2 كيلو متر.

- استمرت هذه الرياضة بالتطور حتى عام 1974.

- يتم توقيت السباق الثلاثى فى خمسة أقسام متتالية، الوقت الأول من بداية السباحة إلى بداية الانتقال الأول أى وقت السباحة، ومن بداية الانتقال الأول إلى نهاية الانتقال الأول (وقت T1)، ثم الوقت الثالث من بداية ركوب الدراجات إلى نهاية ساق الدراجات (وقت ركوب الدراجات)، والوقت الرابع من بداية الانتقال الثانى إلى نهاية الانتقال الثانى (وقت T2)، أخيرًا من بداية السباق إلى نهاية السباق، وفى ذلك الوقت يتم الانتهاء من السباق الثلاثي.