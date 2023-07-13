غرق تاجر مخدرات فى النيل بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة بميت غمر

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط عناصر تشكيل عصابى شديد الخطورة بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ورصد وتتبع نشاط العناصر الإجرامية الخطرة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام تشكيل عصابى شديد الخطورة بالاتجار فى المواد المخدرة، مستخدمين قوارب صيد بالنيل بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية.

عقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم، وحال مشاهدتهم القوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، فبادلتهم القوات بالمثل، فقام أحدهم بالقفز فى النيل محاولاً الهرب، ولقى مصرعه (تم انتشال جثمانه).

كا تم ضبط 4 عناصر إجرامية، وبحوزة أحدهم (بندقية آلية- خزينتان- عدد من طلقات لذات العيار)، وضبط قارب صيد، بتفتيشه عُثر بداخله على (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلوجرامات- كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلوجرامات- كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلوجرام- 2 بندقية آلية- 6 خزينة- عدد من الطلقات لذات العيار)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.