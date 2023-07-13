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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الخضروات اليوم الخميس بسوق العبور.. الطماطم تبدأ من 2.75 جنيه

خضروات
خضروات

تباينت أسعار الخضروات، اليوم الخميس، لدى التجار في سوق العبور للجملة، وسجلت الطماطم ما بين 2.75 و4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس تراوحت بين 6.5 و9.5 جنيه للكيلو، وجاءت الأسعار كما يلي.

- أسعار الخضروات اليوم

سعر البصل من 10- 15 جنيهًا للكيلو.

سعر الكوسة من 4- 7 جنيها للكيلو.

سعر الجزر من 5- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفاصوليا من 13- 17 جنيهًا للكيلو.

سعر الملوخية من 1.5- 3.5 جنيه للكيلو.

- أسعار الباذنجان

أسعار الباذنجان البلدي من 1.5- 3.5 جنيه للكيلو.

أسعار الباذنجان الرومي من 1.5- 3 جنيهات للكيلو.

أسعار الباذنجان الأبيض من 2- 4 جنيهات للكيلو.

سعر الخيار الصوب من 9- 11 جنيهًا للكيلو.

سعر الخيار البلدي من 5- 7 جنيهات للكيلو.

سعر البامية من 16- 24 جنيهًا للكيلو.

سعر القلقاس من 5- 9 جنيهات للكيلو.

- أسعار الفلفل 

سعر فلفل رومي «بلدي» من 8- 12 جنيهًا للكيلو.

سعر فلفل رومي "صوب" من 8- 12 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر فلفل حامي «بلدي» بين 7- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان من 8- 18 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الثوم ما بين 20 و28 جنيهًا.

تراوح سعر اللفت بين 1.5 و2.5 جنيه للكيلو.

سجل سعر كيلو البنجر ما بين 2 و4 جنيهات.

سعر البطاطا من 2 إلى 4 جنيهات للكيلو.

- سعر الزيتون

سعر الزيتون التفاحي من 17 إلى 27 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر الزيتون العزيزي «لكويد» بين 14- 24 جنيهًا للكيلو.

سعر السبانخ من 4- 7 جنيهات للكيلو.

سعر البصل الأخضر 6 جنيهات.

سعر البسلة من 9- 13 جنيهًا للكيلو.

سعر فول أخضر من 6- 9 جنيهات للكيلو.

سعر الخس تراوح بين 6- 10 جنيهات لـ«الربطة 3 كيلو».

تراوح سعر الخس الكابوتشي من 5- 6 جنيهات.

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الخميس 13 يوليو 2023

- أسعار الكرنب

سعر الكرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه لـ«القطعة 3 كيلو».

وصل سعر كرنب السلطة إلى 8 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».

سعر الكرنب الأحمر 6.5 جنيه لـ«القطعة 1 كيلو».

سجل سعر القرنبيط من 3- 4 جنيهات لـ«القطعة 2 كيلو».

سعر البروكلي من 5- 8 جنيهات.

سعر الفجل الأحمر من 3- 6 جنيهات لـ«الربطة 1 كيلو».

سعر الشبت من 40- 50 جنيهًا لـ«100 ربطة كيلو».

سعر البقدونس من 40 إلى 50 جنيهًا لـ«100 ربطة كيلو».

سعر الجرجير من 40 إلى 50 جنيهًا لـ«100 ربطة».

سعر الكسبرة من 40 إلى 50 جنيهًا لـ«100 ربطة كيلو».

بلغ سعر النعناع 7.5 جنيه لـ«100 ربطة كيلو».

بلغ سعر السلق 7.5 جنيه لـ«10 كيلو الربطة».

بلغ سعر عيش الغراب 80 جنيهًا لـ«الطبق 250 جرامًا».

سعر الخرشوف تراوح بين 6- 9 جنيهات «5 وحدات وزن كيلو».

أسعار الخضروات اليوم الخميس أسعار الخضروات أسعار الخضروات اليوم أسعار الفلفل أسعار الباذنجان الباذنجان البلدي

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