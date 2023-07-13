الرئيس السيسى يضع تصور مصر النهائى لخروج السودان من أزمته

قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، تصور الدولة المصرية لخروج السودان من أزمته الراهنة، مؤكدًا أهمية وقف أطراف النزاع السودانية بوقف التصعيد، والبدء في مفاوضات جادة.

وطالب الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات قمة دول جوار السودان، بحماية الممرات الإنسانية بالسودان وتأمين قوافل المساعدات، للمناطق الأكثر احتياجًا.

كما طالب بإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية، تهدف لبدء عملية حوار شاملة، وتشكيل آلية تتولى التواصل المباشر مع أطراف الأزمة بالسودان لحل الأزمة.