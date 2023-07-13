نائب رئيس هيئة البترول الأسبق يكشف أهمية إتمام طرح حصص بعدد من الشركات

علق المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، على إتمام صفقات تخارج الدولة من شركات في قطاع البترول، مشيرًا إلى أن طرح أن النسب المطروح من شركات إيثيدكو والحفر المصرية، وإيلاب، تراوحت ما بين 25 و30%، تم ترسيتها بقيمة 800 مليون دولار، على شركة أبو ظبي التنموية القابضة.

وقال نائب رئيس هئية البترول الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن طرح حصص أقلية من تلك الشركات؛ لا يؤثر على كون القرار للدولة في إدارة تلك الشركات، لافتًا إلى أن الطرح في ظل تميز تلك الشركات في معدلات النمو السنوي وارتفاع معدلات الربحية، يمنح المستثمرين ميزة كبيرة في تحقيق أهداف اقتصادية كبيرة، بالاستثمار في شركات مصرية ناجحة.