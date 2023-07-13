فى مستوى الطالب المتوسط والوقت غير كافٍ.. تباين آراء الطلاب حول امتحان الجبر والهندسة

أنهى طلاب القسم العلمي شعبة رياضة، اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة بعد أداء امتحان مادة الجبر والهندسة، وتباينت آراء الطلاب حول مستوى الامتحان، حيث قال البعض إنه جاء في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز ومزيد من الوقت لحلها، بينما اشتكى آخرون من قلة الوقت لمراجعة الإجابة.

وقالت الطالبة ياسمين محمود، بمدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات، التابعة لإدارة المعصرة التعليمية إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، ولكنه أصعب من امتحان التفاضل والتكامل، مشيرة إلى أن أسئلة الامتحان المقالية من أصعب ما واجهوه خلال المواد الرياضية.

فيما أكدت لمياء محمود، أن الامتحان جاء على عكس توقعاتهم، حيث جاء في مستوى الطالب المتوسط، وقالت: "أول امتحان في تاريخ الثانوية العامة ييجي حلو".

وقالت الطالبة ملك أحمد، من مدرسة "الشهيد نقيب علي أحمد شوقي الثانوية بنات" بالمعادي، إن الامتحان جاء سهلًا على الرغم من احتوائه على بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تفكير، ولكنه بشكل عام ليس صعبًا على الإطلاق "الحمد الله".

وذكر ياسر محمد، طالب بالثانوية العامة، أن الامتحان كان يحتوي على "تِركات" كثيرة، ولم يساعدنا الوقت على حلها.

وعلق الطالب محمود السيد، بأن ضيق الوقت جعله يترك أكثر من سؤال، مضيفًا: "سبت أكتر من سؤال".

"الامتحان كان صعب.. محتاج مدرس يجاوب عليه".. هكذا كان رد يوسف جمال، على صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، مضيفًا أن سؤال "الرسمة" من الأسئلة التي أخذت وقتًا طويلًا معه.

وفي الإسكندرية، قال الطالب جرجس ميلاد، بمدرسة "محمد نجيب" بمنطقة الهانوفيل، إن الامتحان جاء سهلًا والأسئلة كانت مباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط على عكس توقعات معظم الطلاب، والوقت كان كافيًا لحل الامتحان والمراجعة.

بينما اشتكى أحمد محمود، من الامتحان، مشيرًا إلى أن بعض الأسئلة كانت غير واضحة وغير مباشرة وتحتاج إلى تفكير أكثر، والوقت لم يكن كافيًا للمراجعة.