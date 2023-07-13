محاضرة توعوية عن "أسس التربية الحديثة للأطفال" بقصر ثقافة طنطا

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، محاضرة توعوية بقصر ثقافة طنطا، تحت عنوان "أسس التربية الحديثة للأطفال"، قدمت عددا من النصائح حول أهم القواعد العلمية في تربية وتنشئة الأطفال، وحذرت من وقوع الأبوين في بعض الأخطاء الشائعة خلال تعاملهم مع أبنائهم.

في السياق، قالت الدكتورة دعاء مجاور، مدرس الصحة النفسية بكلية التربية جامعة طنطا، إن هناك العديد من الأخطاء يقع فيها الأبوان خلال تربية الأطفال، منها عدم التوازن بين الصرامة واللين، وعدم اتفاق الأبوين على أسلوب واحد للتربية، وقلة الاهتمام الكافي بمشاعر الطفل أو تجاهله مما يؤثر على ثقة الطفل بنفسه، علاوة على القيام ببعض التصرفات الخاطئة أمام الطفل، والتركيز على السلبيات التي يفعلها وتجاهل الإيجابيات.

وقدمت مدرس الصحة النفسية العديد من النصائح للأبوين من أجل المساعدة في تربية أطفالهم على أسس علمية سليمة، حيث أوضحت أن إظهار الحب للطفل والاهتمام بتفاصيله هي أول درجات التربية الصحيحة.