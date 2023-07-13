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الخميس 13 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"قرصة ركبة واسم على الحذاء".. أبرز تقاليد الزفاف الغريبة في الشرق الأوسط

تقاليد الزفاف
تقاليد الزفاف

حفلات الزفاف هي مناسبات فرحة يتم الاحتفال بها في جميع أنحاء العالم، والشرق الأوسط ليس استثناءً.

مع تراثها الثقافي الغني تفتخر المنطقة بعدد كبير من تقاليد الزفاف الفريدة والممتعة التي توارثتها الأجيال، من الرقصات النابضة بالحياة إلى الطقوس المعقدة.

مصر 
تقوم السيدات العازبات بقرص ساق العروس كطريقة للأمل في أن يكونوا التاليين، يقول السرد أنهم سيجدون شريكًا في حفل الزفاف نفسه.

عجين على الباب- لبنان 

نظرية العجين شائعة في بعلبك لبنان، تشير هذه النظرية إلى ما إذا كان الزواج سيكون ناجحًا أم لا، يلصقون قطعة من العجين على باب العروس والعريس، إذا بقي العجين في مكانه فسيكون للزوجين زواج سعيد طويل، إذا لم كن الأمر كذلك فسوف ينهار الزواج.

سقوط عرائس أثناء الرقص - السودان 

طقوس سقوط العروس في السودان لها رمزية قوية وراءها، يجب أن يحمي الزوج ظهر زوجته دائمًا د، وهو ما يُترجم بطريقة حرفية وفقًا لتقليد الزفاف هذا، تقع الزوجة عمدًا عدة مرات أثناء الرقص ويتوقع من العريس أن يمنع السقوط ليحمي نفسه من الإحراج الشديد.

يكتبن اسمائهن على حذاء العروس- العراق

عادةً ما تتضمن تقاليد الزفاف العروس والعريس لكن هذا التقاليد مخصص للسيدات العازبات، في العراق من المعروف أن السيدات العازبات يكتبن أسماءهن على حذاء العروس كإشارة من الكون لجلبهن رجلاً صالحًا ولكي يأتي حفل زفافهن بعد ذلك، إنه مشابه لتقليد زهور الباقة.

القفز على سمكة - تونس 

يعتبر هذا التقليد من أكثر التقاليد غرابة حيث أنه يتضمن العديد من الخطوات وينتهي بتناول العروس سمكة في ليلة زفافها، يذهب الأمر على هذا النحو: إنهم يجلبون سمكة مزينة يقفز عليها العروس والعريس سبع مرات بينما يمسكان بأيديهما، ثم يجب على العروس أن تأكل نفس السمكة.

يهدف هذا التقليد إلى حماية الزوجين من العين الشريرة وحماية حياتهم معًا، إنه الأكثر شيوعًا في مدينة صفاقس بسبب إنتاجها الضخم للمأكولات البحرية.

حفلات الزفاف تقاليد الزفاف في الشرق الأوسط قرص العروسة قطعة عجين ​لبنان

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