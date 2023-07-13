مواعيد تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم

أعلنت محافظة الجيزة أن الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات يعمل حاليًا على تسليم المواطنين الحاجزين للمدافن الجاهزة بطريق الفيوم قطاع (ب) بجبانة "11" وجبانة "12".

وأوضحت محافظة الجيزة أنه يجب على الحاجزين التوجه إلى موقع التسليم بمدخل رقم (٥) بطريق مصر الفيوم بجوار المسجد الجديد، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا. سيتم بدء تسليم الحاجزين في جبانة (١١) فرديًا وزوجيًا خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/١٦ وحتى ٢٠٢٣/٧/٣٠، وفقًا للمواعيد المحددة والكشف المرفق.

وتوضح محافظة الجيزة أن قائمة التسليمات كالتالي:

يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/١٦ سيتم تسليم الجبانة رقم ١١ فردي بلوكات ٥، ٣، ١ والتربي المسئول عنها هو محمد محمود السيد. ويوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/١٧ سيتم تسليم الجبانة رقم ١١ زوجي بلوكات ٦، ٤، ٢ والتربي المسئول عنها هو أحمد صابر أحمد جاد. ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/١٩ سيتم تسليم الجبانة رقم ١١ فردي بلوكات ١١، ٩، ٧ والتربي المسئول عنها هو محمد محمود السيد. ويوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٣ سيتم تسليم الجبانة رقم ١١ زوجي بلوكات ١٢، ١٠، ٨ والتربي المسئول عنها هو أحمد صابر أحمد. ويوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٤ سيتم تسليم الجبانة رقم ١١ فردي بلوكات ١٧، ١٥، ١٣ والتربي المسئول عنها هو عمر عبد الرازق خليل. ويوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٥ سيتم تسليم الجبانة رقم ١١ زوجي بلوكات ١٨، ١٦، ١٤ والتربي المسئول عنها هو محمد زكي عبد الظاهر. وأخيرا، يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٦ سيتم تسليم الجبانة رقم ١١ فردي بلوكات ٢٣، ٢١، ١٩ والتربي المسئول عنها هو عمر عبد الرازق خليل.

كما تشير محافظة الجيزة بأنه سيتم تسليم جبانة ١٢ فردى وزوجى خلال الفترة من ٢٠٢٣/٧/٣١ وحتى ٢٠٢٣/٨/١٣ كما هو موضح:

يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٧/٣١ سيتم تسليم جبانة رقم ١٢ فردي بلوكات ٥، ٣، ١ والتربي المسئول عنها هو كاظم علاء علي. ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٢ سيتم تسليم جبانة رقم ١٢ زوجي بلوكات ٦، ٤، ٢ والتربي المسئول عنها هو حسن مرزوق سيد. ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/٣ سيتم تسليم جبانة رقم ١٢ فردي بلوكات ١١، ٩، ٧ والتربي المسئول عنها هو كاظم علاء علي. ويوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٨/٦ سيتم تسليم جبانة رقم ١٢ زوجي بلوكات ١٢، ١٠، ٨ والتربي المسئول عنها هو حسن مرزوق سيد. ويوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٨/٧ سيتم تسليم جبانة رقم ١٢ فردي بلوكات ١٧، ١٥، ١٣ والتربي المسئول عنها هو مصطفى عويس عبد المحسن. ويوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٩ سيتم تسليم جبانة رقم ١٢ زوجي بلوكات ١٨، ١٦، ١٤ والتربي المسئول عنها هو عبد المحسن دسوقي. ويوم الخميس الموافق ٢٠٢٣/٨/١٠ سيتم تسليم جبانة رقم ١٢ فردي بلوكات ٢٣،٢١،١٩ والتربي المسئول مصطفي عويس عبد المحسن ، ويوم الاحد الموافق ٢٠٢٣/٨/١٣ سيتم تسليم جبانة ١٢ زوجي بلوكات ٢٤،٢٢،٢٠ والتربي المسئول عبد المحسن دسوقي.

وتنوه محافظة الجيزة على جميع المتقدمين بالحضور شخصياً وضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للتيسير علي القائمين علي عملية التسليم مع إحضار المستندات الآتية:-

- صورة بطاقة رقم قومي سارية .

- أصول إيصالات سداد الأقساط بالبنك .

- ملف بلاستيك بكبسولة .

- قفل لغلق المدفن .