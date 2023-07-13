ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق هائل في فيلا محمد الفايد بالإسكندرية

قررت نيابة المنتزه اول، بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة اثار حريق هائل نشب في حديقة فيلا رجل الأعمال المصري البريطاني محمد الفايد بمنطقة فيكتوريا قبل امتداده الي باقي الحديقة المقامة علي مساحه كبيرة و محتويات الفيلا.

كما طلبت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان والتحفظ علي كاميرات المراقبة لفحصها لبيان سبب الحريق.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنتزه اول، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في فيلا رجل الأعمال محمد الفايد بالقرب من محطه قطارات فيكتوريا التابعة للحي، علي الفور انتقل ضباط مباحث وسيارات الدفاع المدني والحريق والإسعاف الي مكان الواقعة.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بحديقة الفيلا المقامة علي مساحه كبيرة وأتت علي جزء كبير من الحديقة، وتم السيطرة على الحريق بواسطه سيارات الإطفاء قبل امتداده الي باقي الحديقة والفيلا التى لا يوجد أحد يقطن الفيلا سوي عدد من الحراس و المبني الرئيسي مغلق ويوجد عده أبنية مهدمه بالحديقة.

وتبين أن سبب الحريق جسم مشتعل ألقي علي برجولة خشبية تسبب في اشتعال النار و امتد لباقي لجزء كبير من الحديقة تمثلت في نصفها، تم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.