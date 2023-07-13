مشروع إيد بإيد بـ"كاريتاس الإسكندرية" يقدم مساعدات لـ 700 أسرة سودانية

تمكن مشروع "إيد بإيد"، الممول من الاتحاد الأوروبي، والتابع لجمعية كاريتاس مصر بالإسكندرية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في مصر، بجهود ميدانية مستمرة لمدة خمسة أيام، بأسوان، من الوصول إلى ما يقرب من700 أسرة سودانية.

وتم توزيع مساعدات غذائية، ومستلزمات النظافة، ومساعدات مالية للأسر المستهدفة. وستستمر "كاريتاس" في تقديم المساعدات المتعلقة، بالمراحل القادمة، بشكل تدريجي.

يأتي هذا المشروع ضمن مبادرات كاريتاس مصر، للمساعدة على توفير الرعاية، والدعم للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، حيث تعمل كاريتاس، بشكل مستمر على تقديم المساعدة في مواجهة الكوارث، والأزمات الإنسانية المختلفة، بمصر.