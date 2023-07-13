أرمينيا تطالب بالسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول إلى إقليم ناغورنى قره باغ

طالبت أرمينيا بالسماح للمنظمات الإنسانية الدولية بدخول إقليم ناغورني قرة باغ، في أعقاب إغلاق أذربيجان الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا والمنطقة الانفصالية.

وأفاد سكان محليون عن خلو رفوف المتاجر من البضائع في الإقليم، بينما حذرت السلطات الصحية من عدم توافر الخدمات الصحية، لمن هم بحاجة ماسة إليها وخاصة الأطفال.

وكانت أذربيجان قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن تعليق حركة التنقل في ممر لاتشين، متهمة الصليب الأحمر الأرميني بالقيام بعمليات تهريب، لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفت هذه الاتهامات، مؤكدة عدم العثور على أي بضائع غير مسموح بها في آلياته.

واعتبرت وزارة الخارجية الأرمينية، أمس، أن هذه الخطوة "تهدف إلى خلق ظروف غير ملائمة للحياة لشعب ناغورني قره باغ".

وأضافت، في بيان: من المؤسف أنه خلال هذه الأشهر لم يتمكن المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية الدولية من الحصول على حق الوصول الإنساني إلى ناغورني قرة باغ، مؤكدة أن مثل هذا الوصول أساسي لمنع حدوث كارثة إنسانية.

وتحدث سكان من ستيباناكيرت، المدينة الرئيسية في الإقليم، عن نقص في الغذاء ومشاكل خطيرة في الوصول إلى الخدمات الطبية، وقال وزير الصحة في الحكومة الانفصالية، فاردان تاديفوسيان، إن أكثر من 180 شخصا بينهم طفلان في حالة حرجة، يجب نقلهم إلى أرمينيا لتلقي العلاج.

وأعربت الولايات المتحدة وفرنسا، أمس، عن قلقهما من الإغلاق الموقت لممر لاتشين، وحثتا أذربيجان على السماح مجددًا بحرية التنقل.

وأجرى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اتصالًا برئيس أذربيجان إلهام علييف، وفق ما أعلنت الوزارة، مشددًا على "ضرورة ضمان حرية الحركة عبر هذا الممر".

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجاندر: يجب استئناف حرية التنقل عبر الممر، بموجب قرار محكمة العدل الدولية التي بتت في هذه المسألة في 22 فبراير 2023.