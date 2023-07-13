التصريح بدفن جثة طفلة لقت مصرعها أسفل سيارة ملاكى بقنا

صرحت نيابة دشنا بقنا بدفن جثة طفلة لقت مصرعها دهسًا أسفل عجلات سيارة ملاكي، وورود تقرير الطب الشرعي للمجني عليها، وتمكنت الأجهزه الأمنية بقنا من القبض على المتهم بقتل الطفلة.

ولقيت طفلة مصرعها، بعدما دهستها سيارة بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بمصرع طفلة دهسًا أسفل عجلات سيارة بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف، وتبين مصرع "حنين.أ"، 9 أعوام، أمام كوبري نجع الشيخ.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.