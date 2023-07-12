"موسى": معتز مطر طلب وضع 30 ألف دولار بحسابه قبل عمله بالشرق

قال الإعلامي أحمد موسى إن فيديو حسام الغامري فضح أمر محمد ناصر (كناريا) مضيفًا: “لما سمعت تسريب محمد ناصر توقعت أن يتحول للتحقيق من قبل جماعة الإخوان”.

وتابع خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”: "الإخوان مش بتوع ربنا خالص، هناك وقائع كشفها حسام الغمري لكن تم قصها من الفيديو، ومحمد ناصر ادعى الثقافة والاحترام والأخلاقيات، رسالة (كناريا) مش هتتصدق تاني و10 سنوات بيعيد نفس الكلام والدعوات والتحريض ولا استجابة وهذا فشل.

معتز مطر ليس إخوانيًا لكن تم أخونته

وأكمل أن هدف محمد ناصر الحصول على أموال من تحريضه، وهؤلاء مثل ميليشيات المرتزقة وسلاحه الشاشة والكاميرا فقط، ومعتز مطر هو الآخر ليس إخوانيًا لكن تم أخونته بالأجر، وهذا لا علاقة له بالأخلاق.

وعلق أحمد موسى: “حسام الغمري أوضح أن معتز مطر قبل عمله في قناة الشرق طلب وضع 30 ألف دولار في حسابه أولًا، وتأخون وانضم للجماعة للحصول على مقابل فقط، مما يعني أنه ليس له فكرة أو عقيدة، والشعب المصري يعلم هدف ودعوات هؤلاء وهو هدم الدولة”.