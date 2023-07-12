أحمد موسى: تصنيع حفار للبترول للمرة الأولى بمصر نقلة لتوطين الصناعات

وجه الإعلامي أحمد موسى الشكر للدولة الصينية والرئيس الصيني شي جين بينج على التعاون مع الدولة المصرية.

وأوضح أحمد موسى خلال برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه تم الإعلان اليوم في العين السخنة عن تصنيع حفار للبترول للمرة الأولى بالتعاون مع الصين التي لم تتأخر عن الدولة المصرية أبدًا.

نقل التكنولوجيا من الصين إلى مصر خطوة متطورة للغاية

وأضاف: “نقل التكنولوجيا من الصين إلى مصر، خطوة متطورة للغاية على صعيد التصنيع المحلي، وتوفر العملة الصعبة”، مشيرًا إلى أن الحفار الذي تم تصنيعه محليًا يوفر 6.5 مليون دولار.

وتابع “موسى” أن تصنيع الحفار محليًا يعتبر تحركا كبيرا في الصناعات البترولية، عندما يكون هناك أول حفار صنع في مصر، مؤكدًا أن الحفار المحلي نموذج حقيقي للتعاون المصري الصيني المثمر، ونقلة كبيرة لبلدنا ونقلة لتوطين الصناعات.