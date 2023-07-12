فاو: انعدام الأمن الغذائى فى العالم أثر على النساء والمناطق الريفية

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، أن انعدام الأمن الغذائي أثر في جميع أنحاء العالم بصورة غير متناسبة على النساء والأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية. وفي عام 2022، أثر انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد على 33.3% من البالغين الذين يعيشون في المناطق الريفية مقابل 28.8% في المناطق شبه الحضرية، و26% في المناطق الحضرية؛ وتعاني نسبة 27.8% من النساء البالغات من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد مقابل 25.4% بين الرجال.

وأضافت المنظمة في تقرير صادر لها اليوم، وحصل "الدستور" على نسخة منه، أن التقييم العالمي لحالة الأمن الغذائي والتغذية في عام 2022 يعطي لمحة سريعة عن العالم الذي لا يزال يتعافى من جائحة عالمية، ويكابد الآن عواقب الحرب في أوكرانيا التي زادت من اختلال أسواق الأغذية والطاقة.

وقد تراجعت المؤشرات الإيجابية للانتعاش الاقتصادي عقب الجائحة وتوقعات انخفاض الفقر والجوع بسبب الزيادة في أسعار الأغذية والطاقة.

وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى أنه في ظل الجوع العالمي في عام 2022، الذي يقاس بمعدل انتشار النقص التغذوي أعلى بكثير من مستوياته ما قبل الجائحة، وبلغت نسبة سكان العالم الذين كانوا يعانون من الجوع المزمن في عام 2022 نحو 9.2% مقابل 7.9% في عام 2019.

وتوقفت الزيادة في معدل انتشار النقص الغذائي في الفترة من 2021 إلى 2022 في أعقاب الزيادة الحادة التي شهدها في عام 2020 أثناء تفشي الجائحة العالمية، ثم ارتفاعه بوتيرة أبطأ في عام 2021 ليصل إلى 9.3%. وفي ضوء المتوسط المتوقع (نحو 735 مليونًا في عام 2022)، ازداد عدد من كانوا يعانون من الجوع في عام 2022 بمقدار 122 مليونًا مقارنة بعام 2019 قبل تفشي الجائحة، وساعد التعافي الاقتصادي من الجائحة على وقف موجة الجوع المتزايدة على المستوى العالمي.