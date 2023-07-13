في ذكرى ميلاده.. أبرز المحطات بحياة روبرت فيسك "الشاهد البريطاني على الشرق الأوسط"

يعد روبرت فيسك، واحدا من أبرز الكتاب الصحفيين والمؤلفين البريطانيين الذي عكف على التركيز حول قضايا الشرق الأوسط، وفي ذكرى ميلاده، نستعرض في التقرير التالي، ملامح من حياة أشهر "مراسل بريطاني للشرق الأوسط".

وُلد روبرت فيسك، في 12 يوليو 1946، في ميدستون بإنجلترا، وتوفي في 30 أكتوبر 2020 بـ دبلن في أيرلندا، وحصل فيسك على درجة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي من جامعة لانكستر عام 1968، ونال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية ترينيتي، في دبلن، في عام 1985.

- مسيرته المهنية

بدأ حياته المهنية في الصحافة عام 1972 كمراسل في بلفاست لصحيفة The Times of London، حيث عمل على تغطية الاضطرابات السياسية في أيرلندا الشمالية، كما عمل كمراسل للصحيفة في الشرق الأوسط من 1976 إلى 1987، وخاض فيسك في تغطية الأحداث السياسية العنيفة والصاخبة، مثل الحرب الأهلية اللبنانية (1975–90)، والثورة الإيرانية (1978–79)، والحرب الإيرانية العراقية (1980–1980).

وفي عام 1989، انتقل فيسك إلى صحيفة الإندبندنت البريطانية، حيث واصل تغطية الشرق الأوسط من بيروت، وكان معروفًا بتقاريره التي تأتي من قلب الأحداث، وقدرته على الوصول لأماكن يتعذر التواجد فيها كثيرًا، واستعداده لتحمل المخاطر لمواصلة عمله الصحفي.

- أهم لقاءاته

ويعتبر روبرت فيسك من المراسلين الغربيين القلائل الذين أجروا مقابلة مع زعيم القاعدة أسامة بن لادن، واستطاع إجراء مقابلات هامة، مع أهم رجال السياسة في المنطقة، مثل الامام الخميني وصدام حسين، كما قدم تغطية مكثفة لحرب الخليج (1990-1991) ، وحرب أفغانستان (2001-14)، وحرب العراق (2003-11)، وانتقده ما أسماه "صحافة الفنادق" لبعض زملائه الذين اعتمدوا في الغالب بشكل كبير على المصادر الرسمية.

- تغطيته للربيع العربي وانتقاده لأمريكا وإسرائيل

وواصل "فيسك" تغطيته لقضايا الشرق الأوسط، وكتب بشكل خاص عن الربيع العربي والحرب الأهلية السورية، ونال خلال مسيرته المهنية على العديد من الجوائز، منها جائزة الصحافة البريطانية للصحافة الدولية والمراسل الأجنبي السنوية وغيرها من الجوائز الدولية.

عُرف عن روبرت فيسك انتقاده اللاذع للولايات المتحدة وإسرائيل، وهو ما يوضحه أيضًا في كتابه "الحرب العظمى تحت ذريعة الحضارة - غزو الشرق الأوسط" عام 2005، كتب عن تاريخ المنطقة وعن العديد من الصراعات التي قام بتغطيتها خلال مسيرته الصحفية، منتقدًا سياسات الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

- كتبه وأعماله

ومن أشهر كتبه، "الحرب الكبرى تحت ذريعة الحضارة- غزو الشرق الأوسط"، وفي زمن الحرب: أيرلندا، أولستر وثمن الحياد 1939-1945، ولبنان في الحرب (2001) ، وعصر المحارب: مقالات مختارة (2008)، روبرت فيسك عن مصر، روبرت فيسك عن أفغانستان، الربيع العربي قديماً وحديثاً: من الأمل إلى اليأس (2017)، أن تكون عربيًا، وغيرها.