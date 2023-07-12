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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"فرصة" يسلم 57 مشروعًا متناهى الصغر للأسر الأولى بالرعاية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن برنامج "فرصة" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن تسليم 57 مشروعًا متناهي الصغر للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة والمفروضة منه وذلك بمحافظة القليوبية.

وأكد البرنامج عبر موقعه الإلكتروني، أن هذه المشروعات تستهدف الأسر الأولى بالرعاية من خلال توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتهم.

ويستهدف البرنامج 70% من المستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة"، كما يستهدف 30% من المرفوضين الذين تقدموا للبرنامج وثبت عدم استحقاقهم ومدرج بياناتهم في قواعد بيانات الوزارة، بالإضافة إلى استهداف 5% من الأشخاص ذوى الإعاقة وذوي الهمم.

ويعمل البرنامج فى محافظات "الفيوم - بني سويف - أسوان - البحر الأحمر - الوادي الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء - مطروح - الغربية - كفرالشيخ - المنوفية - البحيرة - الدقهلية - قنا"، حيث يرتكز على تمكين القادرين على العمل اقتصاديًا وتأهيلهم بما تتطلبه سوق العمل من مهارات مهنية وحرفية.

أسر الأولى بالرعاية أشخاص ذوي الإعاقة الاشخاص ذوي الاعاقة الأسر الأولى بالرعاية

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