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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

صعقة كهربائية تقتل طبيبًا داخل مزرعة دواجن بالمنصورة

جثه
جثه

لقى طبيب مصرعه صعقًا بالتيار الكهربي، حال قيامة بتوصيل سلك داخل مزرعة دواجن ملكه بقرية كوم الديربي التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا للعميد طارق عابدين، مأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى التأمين الصحى بسندوب بوصول "عبد الله المليجي رزق السعيد احمد"،26 عامًا، طبيب بشري، ومقيم قرية كوم الدربي - دائرة المركز  جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي".

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة الى المستشفى وبسؤال "المليجي رزق السعيد أحمد"، 60 عامًا، محامي حر، قرر بأنه حال قيام نجله بتوصيل سلك كهربائى داخل مزرعة الدواجن خاصته الكائنة بذات القرية صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وأكد تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة صعق كهربائى تسبب في هبوطة حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2023/6000 إدارى مركز المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات. 

طبيب تيار كهربي مزرعة دواجن قريه كوم الديربي

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