رئيس تحرير "نبض السودان": وقوف مصر مع السودان بدأ منذ بداية الأزمة بقوة

قال عماد السنوسي، رئيس تحرير نبض السودان، إن مؤتمر قمة جوار السودان تأتي ضمن المبادرات الكثيرة التي تقوم بها الدولة المصرية لنصرة السودان.

الوضع السوداني

وأكد عماد السنوسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن وقوف مصر مع السودان بدأ منذ بداية الأزمة، حيث تدرس مصر الوضع السوداني بصورة كبيرة حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على الوطن والمواطنين، لذا تسعى مصر إلى تحقيق السلام والاستقرار بالسودان سريعاً.

حل الأزمة السودانية

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية منذ أن بدأت الأزمة في السودان لم تتدخل في شئون الدولة الداخلية، بل تتحدث دائمًا أن السودانيين قادرون على حل أزماتهم دون تدخل خارجي.

وتابع:" مصر من أكثر الدول المتأثرة من الصراع في السودان، حيث نزح عدد كبير من السودانيين إلى مصر هربًا من هذا الصراع، مصر لديها خبرة كبيرة في حل النزاعات، كما أنها تتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع المنطقة العربية والدولية".