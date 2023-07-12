ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس تحرير "نبض السودان": وقوف مصر مع السودان بدأ منذ بداية الأزمة بقوة

السودان
السودان

قال عماد السنوسي، رئيس تحرير نبض السودان، إن مؤتمر قمة جوار السودان تأتي ضمن المبادرات الكثيرة التي تقوم بها الدولة المصرية لنصرة السودان. 

الوضع السوداني 

وأكد عماد السنوسي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن وقوف مصر مع السودان بدأ منذ بداية الأزمة، حيث تدرس مصر الوضع السوداني بصورة كبيرة حتى لا يكون هناك تأثير سلبي على الوطن والمواطنين، لذا تسعى مصر إلى تحقيق السلام والاستقرار بالسودان سريعاً.

حل الأزمة السودانية

وأضاف في حديثه، أن الدولة المصرية منذ أن بدأت الأزمة في السودان لم تتدخل في شئون الدولة الداخلية، بل تتحدث دائمًا أن السودانيين قادرون على حل أزماتهم دون تدخل خارجي.

وتابع:" مصر من أكثر الدول المتأثرة من الصراع في السودان، حيث نزح عدد كبير من السودانيين إلى مصر هربًا من هذا الصراع، مصر لديها خبرة كبيرة في حل النزاعات، كما أنها تتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع المنطقة العربية والدولية".

عماد السنوسي رئيس تحرير نبض السودان قمة جوار السودان القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

مصدر بالجبلاية يكشف مصير عقوبة "كهربا"

"طعنه فى الصدر".. مقتل صاحب مقهى إفريقى على يد سائق توك توك فى البساتين

قبل ساعات من انطلاقه.. مهرجان العلمين يستعد لاستقبال زواره

صحيفة دنماركية: عاشور فى الأهلى وهذا موعد الإعلان عن الصفقة

"مسرح العلمين" مفاجأة مهرجان العلمين الجديدة 2023 فى دورته الأولى

خبير: مهرجان العلمين أكبر حملة تسويق للسياحة الشاطئية فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الأسوانى

البنت السودانية

ماجد حبته

قمة دول جوار السودان

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى