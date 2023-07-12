150 متدربًا يشاركون فى فعاليات "كيفية كتابة الخبر الصحفى"

واصلت مديرية الشباب والرياضة، الأربعاء، رابع فعاليات برنامج القيادي لمجلس الشباب المصري بالغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية، بمشاركة أكثر من 150 متدربًا، بحضور يسرى الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، والدكتور محمد شلبى، منسق عام الدلتا بالمجلس، ووائل شاهين، مساعد المنسق العام بالدلتا، والدكتور أحمد شادى النمر، منسق عام المجلس بمحافظة الغربية، إيمان أنيس، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وبرعاية د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية.

أشار يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، إلى أن العلاقات العامة هي عبارة عن حلقة الوصل التي تربط بين المؤسسة وجمهورها الداخلي والخارجي، وتعمل على زيادة التقدم التقني، وبالأخص في وسائل الإعلام المختلفة، فهى تمتلك دورًا أساسيًا في زيادة فعالية دور الإعلام في المجتمع من أجل تحقيق أهداف المؤسسة، مع مراعاة القيم والمعايير الاجتماعية والقوانين الموجودة في المجتمع، كما وجه الشكر لجميع القائمين على التنفيذ لتلك التدريبات.

وأوضح د.محمد غرابة، أستاذ مساعد بكلية التربية الرياضية ومدير العلاقات العامة بجامعة طنطا سابقاََ، أن موظف العلاقات العامة مهمته الأساسية والرئيسية التي يكون مكلفًا بها في الأساس هي التحدث باسم الشركة، وذلك سواء داخل الشركة بين موظفي الشركة، أو خارج الشركة بين المؤسسات الأخرى، وأيضًا يتواصل مع الصحفيين والإعلام، لبث صورة المؤسسة وتوضيح الأعمال التي تقوم بها.

وأضاف أن من مهامه الأساسية أنه يكون على دارية تامة بكل التطورات في وسائل الإتصال، وذلك يكون مع الأقسام الداخلية في المؤسسة، وأن يكون على تواصل تام مع كل موظفي المؤسسة، لأنه حلقة الوصل بين المدير والموظفين داخل المؤسسة، وأيضًا خارج المؤسسة مع المؤسسات الأخرى.

وأشار إلى أن من أهم مهامه أنه يجب أن يعمل جيدًا على رقابة كل من أدوات التواصل داخل المؤسسة، لأنه الوجهة الأساسية للمؤسسة، وذلك مثل صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة، وأيضًا كل وسائل الصحافة، سواء نشرات أو مجلدات، وذلك لكي يكون على دراية تامة بكل ما يحدث عن الشركة خارجيا.

أكد د.وليد العشري، أستاذ مساعد بقسم الصحافة بكلية التربية النوعية،والمستشار الإعلامى لرئيس جامعة طنطا أن الأخبار تمثل جانبا مهما في عالم الإعلام في عالمنا المعاصر, وتبقى على الدوام السبيل الفاعل في متابعة الأحداث وتطوراتها في ذلك الكم الهائل منها الذي تتجاذبه وسائل الاتصال بمختلف أشكالها، حيث يمثل (الخبر) عنصرًَا أساسيًا في تلك العملية الإعلامية، سواء في مجال الصحافة أو الإذاعة أو قنوات التلفزة وشبكات البث الفضائي، مضيفًا أن هناك أنواع الخبر الصحفي:النوع الأول ”التقرير الإخباري “النوع الثاني “الربورتاج” النوع الثالث “المقابلات الصحفية” النوع الرابع “السبق الصحفي “

كما أوضح سمير مهنا، الخبير الإعلامي، أن صناعة الأخبار وأساليب إعدادها وإخراجها قد شهدت تطورًا كبيرًا في سنوات العقد الأخير من القرن الماضي, وقد امتد هذا التطور ليشمل لغة الخبر وطريقة صياغته وتحريره وقوالبه والشكل الذي يصل به إلى المتلقي. لذلك فقد أولى الباحثون، ومازالوا، هذا الموضوع أهمية خاصة انسجامًا مع تلك التطورات الكبيرة التي تشهدها الصحافة في نظرتنا إليها كعلم وفن وصناعة.

أشار د.محمد شلبي، منسق عام الدلتا بالمجلس، أن يكون يوم الختام لتوزيع الشهادات الأحد الموافق 16 يوليو ليحصل المتدرب على شهادة معتمدة خلال حفل التكريم بنادى سبورتنج كاسل بطنطا.