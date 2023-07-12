"فاو": 783 مليون شخص فى العالم عانوا من الجوع خلال 2022

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، إنه لم تطرأ تغييرات نسبية على الجوع في العالم، الذي يقاس بانتشار النقص التغذوي في الفترة من 2021 إلى 2022، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا، مما أثر على نحو 9.2% من سكان العالم في عام 2022 مقابل 7.9% في عام 2019.

وأضافت "فاو" في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أنه عانى ما يتراوح بين 691 و783 مليون شخص في العالم من الجوع في عام 2022، وإذا أخذ في الاعتبار متوسط هذه الأعداد، يكون 122 مليون شخص إضافيًا قد عانوا من الجوع في عام 2022 مقارنة بعام 2019 قبل الجائحة.

بينما أحرز تقدمًا نحو بلوغ هدف الحد من الجوع في آسيا وأمريكا اللاتينية، لا يزال الجوع في ازدياد في آسيا الغربية والبحر الكاريبي وجميع المناطق دون الإقليمية في أفريقيا، وتواجه نسبة أكبر بكثير من السكان في إفريقيا الجوع، مقارنة بسائر أقاليم العالم– ويمثل ذلك نحو 20% مقابل 8.5% في آسيا، و6.5% في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، و7.0% في أوسيانيا.

وتوقعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة أن يعاني ما يقرب من 600 مليون شخص من الجوع في عام 2030– أي بزيادة قدرها 119 مليون شخص إضافيًا مقارنة بسيناريو عدم حدوث الجائحة والأزمة في أوكرانيا، وبزيادة قدرها 23 مليون شخص عن سيناريو عدم حدوث الحرب في أوكرانيا.

وظلت معدلات انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد على المستوى العالمي على حالها من دون تغيير للسنة الثانية على التوالي، ولكنها لا تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل جائحة كورونا، وكان نحو 29.6% من سكان العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2022، أي بزيادة قدرها 391 مليون شخص مقارنة بعام 2019.