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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قبيل انطلاقه.. مهرجان العلمين يجذب أنظار العالم (تحليل بيانات)

العلمين
العلمين

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الحدث الأبرز في منطقة الشرق الأوسط، وهو انطلاق مهرجان العلمين وبدء الفعاليات والحفلات الفنية والثقافية والرياضية في أجواء ساحلية عالمية.

سيقام المهرجان في مدينة العلمين، وهي إحدى مدن الجيل الرابع والمدن الساحلية المستدامة التي تضاهي كبرى الدول السياحية العالمية، وسيستقبل المهرجان نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وبعد الإعلان عن إطلاق مهرجان العلمين في يوم 13 يوليو، تفاعل الكثير وتصدر المهرجان محركات البحث المختلفة في غضون ساعات قليلة.

وحتى الآن تصدرت محافظة مطروح رأس المحافظات الأكثر بحثًا واهتمامًا بالمهرجان، وذلك بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة الواحدة، ومن ثم جاءت محافظة الجيزة وتلتها القاهرة.

وتصدر مهرجان العلمين الترند والكلمات الأكثر بحثًا، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تم البحث عنه بمعدل 100 عملية بحث في الدقيقة على مستوى الجمهورية.

فيما جاء البحث عن مدينة العلمين ومدى مميزاتها وموقعها بمعدل 62 عملية بحث في الدقيقة الواحدة من قبل المواطنين.

ومن بين الأنشطة الترفيهية المتوافرة في المهرجان:

  1. عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي.
  2. عروض للطائرات RC وبطولة للتجديف والسباحة الجوية والرياضات المائية والزلاجات النفاثة.
  3. سوق مصراوي للمنتجات الغذائية والأعشاب والملابس.
  4. موكب الفراعنة للسيارات الفارهة.
  5. تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE وسباق للسيارات.
  6. حفلات غنائية لأشهر النجوم في مصر والعالم، مثل تامر حسني ونانسي عجرم وراغب علامة وإليسا وعمرو دياب وغيرهم.

تتميز مدينة العلمين الجديدة بطراز سياحي شامل من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، حيث تضم مدينة العلمين عددا من المعالم السياحية الهامة: 

  • تضم المدينة أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرحا رومانيا مكشوفا للحفلات والعروض الموسيقية مجهزا بأحدث تقنيات الصوت.
  • مجمع استديوهات ومتحفا ومكتبة ثقافية.
  • مبنى تنمية المهارات البدوية الموجودة في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

 

الأنشطة الرياضية في مهرجان العلمين:

بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما من نجوم الرياضة على المستوى المحلي والأجنبي

سيقام سباق "تراياثلون"، مكون من 3 رياضات "السباحة - ركوب الدراجات - الجري" وجميعها ألعاب أوليمبية.

سيتم تنظيم بطولة دولية للبادل، وعروض للطائرات RC، وبطولة دولية للكرة الشاطئية، وسباق للسيارات، وتحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE.

ستقام البطولة العربية للجودو على هامش أحداث المهرجان.

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