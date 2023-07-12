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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتشال جثة شاب غرق فى ترعة "البحر الصغير" بالدقهلية

جريدة الدستور

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شاب غرق بمياه ترعة "البحر الصغير" بنطاق مركز محلة دمنة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد نزوله للاستحمام هربًا من حرارة الجو، إلا أنه غرق نظرًا لعدم إجادته السباحة وجرفه التيار. 

كان اللواء مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد أحمد القباني، مأمور مركز شرطة محلة دمنة يفيد ببلاغ إدارة شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص بمياه ترعة البحر الصغير المارة أمام قرية منية محلة دمنة دائرة المركز.

وانتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال قيام "أحمد محفوظ محمد كريم"، 19 عامًا، عامل بمخبز كائن بذات القرية ومقيم قرية كفر العكل، دائرة مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، بالاستحمام بمياه الترعة هربًا من حرارة الجو، ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار بالمياه. 

وبسؤال شاهد الواقعة "محمد ف، 34 عامًا، سائق" لم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة، وجری مسح المسطح المائى بمعرفة قوات الإنقاذ النهرى وانتشال الجثمان واستخراجه وإيداعه مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.

وحرر المحضر رقم 593 /2023 إداري مركز محلة دمنة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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