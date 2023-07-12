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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حلف الناتو: لا نقرر أى شىء بالنيابة عن أوكرانيا

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، اليوم الأربعاء، إن دول الحلف لن تتفاوض بالنيابة عن أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي بعد اختتام أعمال قمة الحلف في ليتوانيا: "دعمنا لأوكرانيا يقوّي من موقفها التفاوضي ولا نقرر أي شيء بالنيابة عن أوكرانيا"، معتبرًا أن ما يجري في أوكرانيا هى حرب استنزاف والدعم اللوجستي مهم لحسمها: "الأولوية الآن هى إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا"، لافتًا إلى أن الصين تقترب أكثر من دول الحلف لا سيما في إفريقيا.

أمين الناتو: السويد حققت المطالب التركية للانضمام للحلف

وسبق وقال أمين الناتو، الإثنين، إن السويد حققت المطالب التركية للانضمام إلى الحلف، لافتًا إلى أن إتمام مسعى انضمام السويد للحلف خطوة تاريخية. 

وأضاف ستولتنبرج أن أردوغان وافق على إحالة طلب السويد للانضمام للحلف إلى البرلمان التركي، مؤكدًا أن انضمام السويد للحلف سيجعل الناتو أقوى.

ستولتنبرج الناتو ليتوانيا أوكرانيا حلف شمال الأطلسي امين عام

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