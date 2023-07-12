حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع مراكز المنيا (صور)

أطلقت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا اليوم الأربعاء، عددً من الحملات المكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمواصلة جهود إزالة التعديات ورفع الإشغالات من الطريق العام وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة في وضع الإشغالات.

وفي هذا السياق، قاد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، حملات مفاجئة لضبط حركة الشارع وإزالة الإشغالات التى تعيق حركة سير المواطنين والمركبات وقامت الحملة برفع الإشغالات بشارع سكة تلة لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات بالشارع وتحقيق السيولة المرورية.

كما قامت بإزالة أحد الأكشاك المخالفة وتحرير 10 محضر إشغال طريق وتم التعامل الفوري لرفع كافة الإشغالات وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما قاد المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاى شمال المحافظة، حملة لرفع الإشغالات بالتعاون مع ادارة الإشغالات، بمشاركة ربيع عبد العظيم والدكتور عبد الظاهر حسن نائبي رئيس المركز وذلك لضبط المخالفات بالشوارع الرئيسية لمركز مطاي وإزالة الإشغالات منها لتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات وتسهيل الحركة المرورية بالشوارع الرئيسية بالمدينة.

وأوضح رئيس مركز مطاي، أنه وجه أثناء مروره بشارع الثورة، موظفي إدارة الإشغالات برفع “باترينه” أحد المطاعم من الشارع والتنبيه على صاحب المطعم بعدم إشغال الطريق مرة أخرى.

كما وجه بإزالة كافة الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات في الشوارع المختلفة بالمدينة، خاصة شارع الثورة والذي يعتبر الشريان الرئيسي بمدينة مطاي وميدان النافورة بجوار موقف الغروب وحث رئيس المركز اصحاب المحال التجارية علي عدم وضع اي اشغال بالشارع وعدم استغلال الشارع من خلال الباعة الجائلين وأن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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