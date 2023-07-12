وكيل "تعليم مطروح" يتابع أنشطة النادي السيكولوجي لدعم الطلاب (صور)

أجرى عمرو شحاته، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، جولة تفقدية لمتابعة أنشطة النادي السيكولوجي للدعم النفسي بمدرسة السادات الابتدائية بحي الشروق تحت إشراف الشئون التنفيذية وتوجيه عام التربية النفسية والذي يعد خدمة مجانية للطلاب مع تعاظم الاستفادة من غرف المصادر المعرفية بالمدارس المدعومة من منظمة اليونيسيف.

جاء ذلك بحضور هدي إبراهيم مدير عام الشئون التنفيذية وأسماء صبري موجه عام التربية النفسية وخير الله عيد مدير المدرسة.

وتابع وكيل “تعليم مطروح”، فعاليات النادي السيكولوجي وتفاعل الطلاب وإقبالهم على أنشطته.

من جانبها، أوضحت أسماء خطاب موجه عام التربية النفسية، أن أنشطة النادي اليوم شملت التعرف على الحالة المزاجية للطلاب من خلال كروت المشاعر وتنظيم مجموعة من الالعاب الرياضية التمهيدية التنشيطية تلتها جلستين الأولي بعنوان مبادرة بحب بلدي والثانية بعنوان ارشادية بعنوان (الحقوق والواجبات) حيث تم إستخدام العديد من الفنيات مثل “كسر الجليد - سبل الحوار والمناقشة - العصف الذهني” لتحقيق أهداف الجلسة.

كما تم مناقشة الطلاب حول أوجه الاستفادة من تلك الجلسات ،إضافًة إلى تنظيم ورشة عمل للطلاب للتعبير عن موضوع الجلسة الإرشادية من خلال تصميم لوحة تعبر عن حقوق وواجبات الطفل أيضاً مطوية للتعبير عن الحقوق والواجبات.

وفي ختام متابعته لنشاط نادي الدعم النفسي، أكد “شحاته” أن الخدمات التي تقدم من خلال النادي السيكولوجي لأولياء الأمور تتمثل في الرد على الإستشارات وتقديم النصائح والارشادات للتعامل مع الابناء في المراحل العمرية المختلفة وتوجيه ولي الامر للتعامل مع المشكلات باسلوب تربوي بعيد عن اساليب العقاب البدني مضيفاً أن الخدمات الداعمة تقدم من خلال فريق من الاخصائيين النفسيين بمدارس إدارة مطروح وبإشراف توجيه التربيه النفسية.

واختتم تصريحاته مؤكداً أن النادي السيكولوجي والذي تم تدشينه لأول مرة يأتي في ضوء اهتمام تعليم مطروح بالأنشطة التربوية اهتماماً كبيراً خاصة خلال أشهر الإجازة الصيفية مضيفا أن المديرية تهدف إلى استثمار الإجازة لصقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم في جميع المجالات وإستثمار طاقتهم.

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