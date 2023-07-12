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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 5 مواطنين فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 5 مواطنين بينهم سيدة، اليوم الأربعاء، بسحجات وكدمات في مشاجرة بين عائلتين بمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، ونقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم فرض كردون أمني بمحيط القرية لمنع تجدد الاشتباكات.

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بمركز الواسطى شمال المحافظة، نتجت عنها إصابة 5 مواطنين، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى موقع البلاغ وسيارات الإسعاف، وضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وتحرر المحضر اللازم، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

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