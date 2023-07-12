مصرع طفلين غرقا داخل ترعة نجع الجنينة بمركز الوقف فى قنا

لقي طفلان مصرعهما، اليوم الأربعاء، غرقًا داخل ترعة في نجع الجنينة، قرية المراشدة، مركز الوقف، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية، عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع طفلين غرقًا داخل ترعة في قرية المراشدة التابعة لدائرة مركز الوقف.

وبعد الفحص تبين مصرع "مكة.م.ك"، تبلغ من العمر 4 أعوام، و"أدهم.ط"، يبلغ من العمر 5 أعوام غرقًا داخل ترعة في قرية المراشدة مركز الوقف.

تم نقلهما إلى مستشفى الوقف المركزي تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.