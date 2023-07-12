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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

توفيق عكاشة يطالب بسرعة ضبط لصوص منزله في 6 أكتوبر

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة

شكر الإعلامي توفيق عكاشة، رجال مباحث قسم أكتوبر ومديرية أمن الجيزة، على اهتمامهم بواقعة سرقة محتويات ثمينة من فيلته الخاصة بأكتوبر، متمنيًا سرعة كشف الحادث وضبط مرتكبي الواقعة.

وتعرضت فيلا الإعلامي توفيق عكاشة، داخل أحد الكمبوندات في مدينة 6 أكتوبر، لحادث سرقة، أمس الثلاثاء.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بلاغًا من الإعلامي توفيق عكاشة، بأنه تفاجئ بتعرض الفيلا الخاصة به لسرقة بعض المحتويات بداخلها. 

وتبيّن سرقة الفيلا وكسر حقيبة يحتفظ بها بمفتاح خزينة، واكتشف سرقة 200 ألف جنيه، و6 ساعات، بالإضافة إلى مشغولات ومجوهرات خاصة بزوجته الإعلامية حياة الدرديري، وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

لإعلامي توفيق عكاشة مديرية أمن الجيزة مدينة 6 أكتوبر الكمبوندات فيلا الإعلامى توفيق عكاشة

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