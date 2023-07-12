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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: تشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء هدفه إقامة نظام وطني مستدام

النائب أحمد سعد نويصر
النائب أحمد سعد نويصر

قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لنظم الغذاء والتغذية هدفه إقامة نظام وطني مستدام للوصول إلى مستويات أفضل للتغذية ومؤشرات أفضل للأمن الغذائي بحلولو عام 2030.

وأكد نويصر أنه سيتم تشكيل اللجنة بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية من خلال الاستعانة بخبرات المنظمات الدولية لوضع استراتيجة وخطة عمل غذائية لتحويل نظم الغذاء ومتابعة وتقييم التقدم وحل أية مشكلات تواجه تطبيق النظام الغذائي.

وأشاد عضو مجلس النواب بتشكيل اللجنة الوطنية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الخارجية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصحة والسكان، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي، ووزير المالية، ووزيرة البيئة، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التنمية المحلية، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير الموارد المائية والري، ووزير التجارة والصناعة، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يكون للجنة أن تستعين بمن تراه من المنظمات الدولية المعنية بنظم الغذاء والتغذية أو من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

وأكد النائب أحمد سعد نويصر، على أن الدولة تعمل على إشراك كافة جهات الدولة المعنية بتوفير الأغذية لضمان نجاح عمل اللجنة في النهوض بنظم الغذاء والتغذية من خلال وضع السياسات العامة ومتابعة تنفيذها على المستوى الوطني.

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