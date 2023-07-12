"القاهرة الإخبارية": ساعات تفصلنا عن أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط

تحدثت نورهان عجيزة، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، عن المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس لمناقشة جميع تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة من الجوانب الترفيهية والرياضية والفنية وغيرها، والمقرر انعقاده وانطلاقه غدا الخميس ويستمر لـ44 يوما.

مدينة العلمين الجديدة من أبرز علامات التنمية في مصر

وأكدت أنه تم خلال المؤتمر الصحفي الإعلان عن تفاصيل المهرجان بحضور عدد كبير من نجوم الرياضة لمناقشة البطولات الرياضية المقرر انعقادها في المهرجان، وذلك بحضور بعض من لاعبي كرة القدم المصرية:- سيد معوض وأحمد حسن ومحمد فضل بمشاركة عدد كبير من مسؤولي بطولات الرياضة المختلفة، مثل والبدل والجودو والتجديف.

وأضافت أنه تم التصريح بكافة المجالات المختلفة من نجوم الحفلات الغنائية لكبار الفنانين في الوطن العربي مثل:- تامر حسني ونانسي عجرم وراغب علامة وغيرهم.

استعدادات مدينة العلمين الجديدة

ونوه أن مدينة العلمين الجديدة تستعد لتحضير الشواطئ للبطولات الرياضية المختلفة المقرر انعقادها بأيام المهرجان، وأيضا يستعد المسرح الروماني لاستقبال الفنانيين المشاركين في المهرجان.

تجهيز الممشى السياحي

واختتم أن هناك استعدادات أيضا لتجهيز الممشى السياحي لهذه الفاعليات الترفيهية بالفعل من الآن انتظارًا للمهرجان وفعالياته، مشيرا إلى أن جميع الزوار كبارا وصغارا وشبابا ينتظرون المهرجان تحت "شعار العالم علمين".