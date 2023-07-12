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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على كل الأنحاء.

أما بالنسبة للظواهر الجوية، فتكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء مع نشاط للرياح على فترات متقطعة. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: 

العظمى الصغرى
القاهرة 36 25
العاصمة الإدارية 36 24
6 أكتوبر 37 24
بنهــــا 36 25
دمنهور 36 25
وادى النطرون 37 24
كفر الشيخ 35 24
المنصورة 36 25
الزقازيق 37 26
شبين الكوم 36 25
طنطا 35 24
دمياط 34 25 
بورسعيد 34 24
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 23
العريش 35 24
رفح 34 25
رأس سدر 37 26
نخل 39 21
كاترين 34 17
الطور 34 25
طابا 36 24
شرم الشيخ 40 29
الإسكندرية 32 23
العلمين الجديدة 31 23
مطروح 28 22
السلوم 33 21
سيوة 36 20
رأس غارب 40 27
الغردقة 41 28
سفاجا 40 28
مرسى علم 40 29
شلاتين 38 27
حلايب 35 28
أبو رماد 35 28 
رأس حدربة 34 27
الفيوم 37 24
بني سويف 37 25
المنيا 39 24
أسيوط 40 25
سوهاج 40 26
قنا 42 27
الأقصر 43 28
أسوان 43 29
الوادى الجديد 42 24
أبوسمبل 42 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:
العظمى الصغرى
مكة 43 33
المدينة 46 34 
الرياض 44 28
المنامة 39 33
أبوظبى 42 32
الدوحة 42 32
الكويت 47 33
دمشق 40 21
بيروت 31 27
عمان 37 24
القدس 35 22
غزة 31 27
بغداد 45 31
مسقط 35 31
صنعاء 30 17
الخرطوم 42 30
طرابلس 32 23
تونس 41 25
الجزائر 32 24
الرباط 31 17
نواكشوط 30 24

 

خبراء هيئة الأرصاد الجوية شديد الحرارة حار رطب السواحل الشمالية شبورة مائية مدن القناة

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