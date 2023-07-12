"السياحة" تستعد للمشاركة بمعرض "توريزم إكسبو" اليابان 2023

تستعد الهيئة العامة لتنشيط السياحة، للمشاركة في معرض "توريزم إكسبو" اليابان 2023، الذي يعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، بمدينة أوساكا اليابانية، والذي يعد أكبر معرض سياحي متخصص في اليابان.

وتلقى الاتحاد العام للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف، خطابا رسميا من الهيئة العامة للتنشيط السياحي لبحث ودراسة الاستعدادات الخاصة بالمشاركة بمعرض توريزم إكسبو اليابان 2023، الذي يعد أحد أكبر المعارض السياحية الدولية.

ومن المتوقع مشاركة نحو 150 ألف زائر في النسخة المقبلة من المعرض منهم 100 ألف من الجمهور، و50 ألفا من العاملين بالسياحة والصحافة والإعلام، لافتا إلى أن المعرض يقام بتنظيم من مؤسسة السياحة والسفر، والمؤسسة الوطنية للسياحة، ومنظمة وكالات السياحة والسفر، اليابانية.

ويشهد المعرض مشاركة موسعة من دول عديدة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة، ويحظى بتغطية إعلامية كبيرة حيث شارك بنسخته الأخيرة في أوساكا عام 2019 نحو 1475 عارضا، من نحو 100 دولة، كما شاركت به 47 محافظة يابانية، ووصل عدد زواره إلى نحو 151 ألف زائر من المهنيين والصحافة والإعلام والجمهور.