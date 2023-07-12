محافظ قنا يعتمد قرار تخصيص أرض لإنشاء مقر لإدارة أبوتشت التعليمية

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، قرار تخصيص 900 م2 لإنشاء مبنى الإدارة التعليمية بأبوتشت بجوار المجمع الشرطي، وذلك في إطار مجهودات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم، وتوفير سبل الراحة لجميع أطراف المنظومة التعليمية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود حمدان، مدير عام المديرية المالية، وسيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعفت وزيري، مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية.

وقال الداودى إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير الأرض اللازمة لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يساهم في تطوير المنظومة التعليمية.

وكان قد واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، صباح اليوم الأربعاء، استقبال 55 مواطنًا بمكاتبهم للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولي بالرعاية، بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية.

وقال محافظ قنا إن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتى تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل كل آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها، وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف "الداودي" أن خدمة المواطن والاستماع إلى شكواه وسرعة حلها تأتي على رأس أولويات القيادات التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أنه يتم الاعتماد على كل وسائل استقبال الشكاوى، من خلال استقبال المواطنين بمكاتب القيادات للاستماع إلى شكواهم، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة https://www.shakwa.eg، ومن خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وكذلك من خلال مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة، مشيرًا إلى أن محافظة قنا تأتي في صدارة المحافظات التى حققت نسبًا عالية في الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وفقًا للتقارير الشهرية التى يصدرها مجلس الوزراء.